МИЦ «Известия» наградили за работу на выставке-форуме «Россия»

Итоги большой работы сегодня подводят на грандиозной выставке «Россия», которая стала одним из важнейших культурных событий нашей страны. Через несколько дней экспозиция закончит свою работу.

Организаторы поблагодарили каждого, кто помог сделать выставку «Россия» успешной и запоминающейся. В этом большая роль и журналистов.

Одна из главных наград заслуженно досталась сотрудникам МИЦ «Известия». Журналисты, операторы и продюсеры искали на площадке форума самое интересное и показывали это зрителям.

Общее время сюжетов в эфире о выставке «Россия» измеряется сутками. Во многом благодаря этому выставка вошла в ТОП-20 мировых событий. За восемь месяцев на ВДНХ побывали 18 миллионов человек.