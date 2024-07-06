«Лет пять — и сядет на стакан»: Дробыш рассказал о слабостях Валерии
Продюсер Дробыш: певица Валерия может выпивать и ругаться матом
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Неужели образ «правильной» звезды испорчен?
Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что одна из «правильных» звезд российского шоу-бизнеса - певица Валерия регулярно позволяет себе пропустить рюмочку-другую и ругается матом. Об этом музыкант рассказал в интервью Иде Галич.
По его словам, исполнительница может без стеснения нецензурно выражаться, если появляется такая необходимость или попадется особо непонятливый собеседник.
Он добавил, что одно время Валерия вообще не притрагивалась к алкоголю. Однако, сейчас она может расслабиться в приятной компании.
«Мне кажется, наша дружба делает ее человеком. Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», — рассказывает продюсер.
Дробыш подчеркнул, что на самом деле считает знаменитость «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки». Когда же певица открылась для него с новой стороны, то стала для него более понятной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин и Валерия неожиданно улетели в Сербию.
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