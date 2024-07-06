«Лет пять — и сядет на стакан»: Дробыш рассказал о слабостях Валерии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 304 0

Продюсер Дробыш: певица Валерия может выпивать и ругаться матом

«Лет пять — и сядет на стакан»: Дробыш рассказал о слабостях Валерии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Неужели образ «правильной» звезды испорчен?

Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что одна из «правильных» звезд российского шоу-бизнеса - певица Валерия регулярно позволяет себе пропустить рюмочку-другую и ругается матом. Об этом музыкант рассказал в интервью Иде Галич.

По его словам, исполнительница может без стеснения нецензурно выражаться, если появляется такая необходимость или попадется особо непонятливый собеседник.

Он добавил, что одно время Валерия вообще не притрагивалась к алкоголю. Однако, сейчас она может расслабиться в приятной компании. 

«Мне кажется, наша дружба делает ее человеком. Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», — рассказывает продюсер.

Дробыш подчеркнул, что на самом деле считает знаменитость «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки». Когда же певица открылась для него с новой стороны, то стала для него более понятной. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин и Валерия неожиданно улетели в Сербию.

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