Зной спорту не помеха: почему в жару эффективнее спокойная ходьба, а не бег

Важно следовать рекомендациям врачей.

В жаркую погоду лучшим решением будет не заниматься в спортзале или бегать под палящим солнцем, а совершать спокойную прогулку. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова изданию KP.RU.

Эксперты рекомендуют заниматься активными видами спорта, когда температура снизится до плюс 25, в противном случае человек может получить тепловой удар или заработать проблемы с сердцем.

Чтобы получить максимум пользы от ходьбы, необходимо соблюдать несколько важных правил.

Во-первых, нужно надеть легкую и светлую одежду, которая не будет облегать тело. А голову защитить от солнца головным убором.

Во-вторых, важно не только поддерживать водный баланс в организме, но и охлаждать тело с помощью воды из пульверизатора.

В-третьих, необходимо чередовать темп шагов. Сначала медленно, потом быстро. Это не только помогает избавиться от тревожных мыслей, но еще и повышает шансы похудеть.

В-четвертых, желательно менять маршруты. В таком случае знакомая дорога не надоест слишком быстро и это поможет узнать больше нового о своем городе. Павлова отметила, что это также повышает когнитивные способности мозга.

В-пятых, при ходьбе следует не волочить ноги, а двигаться более энергично. Российские ученые выявили, что, то, как человек ходит, напрямую связано с его уровнем IQ. У энергичных он выше на 30%.

Кроме того, необходимо не забывать следить за дыханием. Оно должно быть равномерным и ритмичным. Это помогает наполнять легкие кислородом, что, в свою очередь, улучшает сон и состояние сердечно-сосудистой системы.

Последнее, о чем не стоит забывать, это время суток. Днем заниматься спортом тяжелее, чем вечером. Более поздняя физическая активность эффективнее в плане улучшения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. Для людей, страдающих ожирением, это возможность запустить организм на ночное похудение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как заставить себя заниматься спортом регулярно.