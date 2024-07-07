Зной спорту не помеха: почему в жару эффективнее спокойная ходьба, а не бег

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 255 0

Эндокринолог Павлова: в жаркую погоду лучше сменить бег на спокойную ходьбу

Зной спорту не помеха: почему в жару эффективнее спокойная ходьба, а не бег

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Важно следовать рекомендациям врачей.

В жаркую погоду лучшим решением будет не заниматься в спортзале или бегать под палящим солнцем, а совершать спокойную прогулку. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова изданию KP.RU.

Эксперты рекомендуют заниматься активными видами спорта, когда температура снизится до плюс 25, в противном случае человек может получить тепловой удар или заработать проблемы с сердцем.

Чтобы получить максимум пользы от ходьбы, необходимо соблюдать несколько важных правил.

Во-первых, нужно надеть легкую и светлую одежду, которая не будет облегать тело. А голову защитить от солнца головным убором.

Во-вторых, важно не только поддерживать водный баланс в организме, но и охлаждать тело с помощью воды из пульверизатора.

В-третьих, необходимо чередовать темп шагов. Сначала медленно, потом быстро. Это не только помогает избавиться от тревожных мыслей, но еще и повышает шансы похудеть.

В-четвертых, желательно менять маршруты. В таком случае знакомая дорога не надоест слишком быстро и это поможет узнать больше нового о своем городе. Павлова отметила, что это также повышает когнитивные способности мозга.

В-пятых, при ходьбе следует не волочить ноги, а двигаться более энергично. Российские ученые выявили, что, то, как человек ходит, напрямую связано с его уровнем IQ. У энергичных он выше на 30%.

Кроме того, необходимо не забывать следить за дыханием. Оно должно быть равномерным и ритмичным. Это помогает наполнять легкие кислородом, что, в свою очередь, улучшает сон и состояние сердечно-сосудистой системы.

Последнее, о чем не стоит забывать, это время суток. Днем заниматься спортом тяжелее, чем вечером. Более поздняя физическая активность эффективнее в плане улучшения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы. Для людей, страдающих ожирением, это возможность запустить организм на ночное похудение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как заставить себя заниматься спортом регулярно.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости
6:10
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
6:00
Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
5:30
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
5:08
Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

Сейчас читают

Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака