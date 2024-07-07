«Зная о Фриске и Заворотнюк»: Бледанс отказалась от повторного ЭКО
Бледанс отказалась от повторного ЭКО из-за опасности повторить судьбу Фриске
Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin
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У знаменитости уже есть двое детей.
Телеведущая Эвелина Бледанс несмотря на мечту о третьем ребенке, отказалась делать повторное ЭКО. Знаменитость опасается серьезных последствий после искусственного оплодотворения.
В возрасте 46 лет актриса очень хотела дочь и прибегла к ЭКО, но потерпела неудачу, потеряв малыша. Повторять эту процедуру уже 55-летняя Бледанс не хочет, так как боится последующих страшных проблем со здоровьем.
Тем более, что многие подозревают, что Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк заболели раком из-за последствий после искусственного оплодотворения, хоть это и не доказано.
«Ведь действительно, зная сейчас истории Насти Заворотнюк и Жанны Фриске, мы понимаем, что для женщины это небезопасно и может грозить какими-то очень неприятными последствиями и заболеваниями. Поэтому я не являюсь сторонником, и я, не получив результата, не стала продолжать», — заявила телеведущая в ходе беседы на YouTube-шоу.
У знаменитости уже есть двое сыновей. Младший Семен родился с синдромом Дауна. Актриса сразу открыто сообщила об особенностях ребенка и с ранних лет выводила его в свет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бледанс рассказала о воспитании 12-летнего сына с синдромом Дауна.
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