«Манипуляция избирателями»: во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

В первом этапе лидировала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Парламентские выборы во Франции проводятся для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в ходе федерального телеканала.

«Прошел первый тур парламентских выборов, а у них два тура. Причем второй тур, судя по всему, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Их уговаривают, чтобы расчистить возможность победить, как они говорят, консерваторов или популистов», — сказал министр.

Лавров объяснил, что это не совсем похоже на демократию. Если бы результат первого тура был положен в основу формирования парламента, то во Франции были бы очень серьезные перемены.

Чем закончился первый тур парламентских выборов во Франции?

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. Партия «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов. Сторонники Марин Ле Пен заняли лидирующие позиции.

Второе место с 29,1% голосов занял левый «Новый народный фронт». Третьим местом пришлось довольствоваться коалиции действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Она набрала 21,5% голосов.

Еще до оглашения неутешительных результатов Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому объединению», которое могло бы стать действенным противовесом блоку Ле Пен — об этом писали французские газеты.

Второй тур парламентских выборов во Франции

Сегодня, 7 июля, во Франции стартовал второй тур досрочных парламентских выборов. Как передает газета Le Figaro, избирательный участки открыли в европейской части страны в 08:00 (09:00 по московскому времени). Голосование будет проходить до 18:00 или 20:00 (в крупных городах). В заморских частях Франции участки начали принимать избирателей еще 6 июля.

Согласно оценке издания, явка во втором туре будет сопоставимо с рекордными итогами первого, где проголосовало 66,7% избирателей. К слову, уже имеются первые показатели. Так, по данным МВД Франции, явка на второй тур к 12:00 (13:00 по московскому времени) составила 26,63%, причем она продолжает расти. Показатель является рекордным с 1981 года.

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