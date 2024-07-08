«Детей на стороне нет»: Киркоров заступился на супруга Алсу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Киркоров заявил, что муж Алсу Ян Абрамов не имеет семьи и детей на стороне

«Детей на стороне нет»: Киркоров заступился на супруга Алсу

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

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Певец признался, что искренне расстроен драмой в семье коллеги.

Народный артист РФ Филипп Киркоров на правах близкого друга семьи певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова высказался об их громком разводе. Певец признался, что расстроен ситуацией и искренне переживает за коллегу по сцене и ее супруга. При этом Киркоров выступил в защиту предпринимателя, которого считают виновником развода из-за его якобы многочисленных измен.

«Ян влюбился в Алсу с первого взгляда! И буквально носил жену на руках все 18 лет совместной жизни. Он образцовый отец. Я свидетель, что Ян во всем поддерживал супругу: выступал продюсером концертов, песен и клипов, создал Алсу безупречный сценический образ. Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети», — заявил Киркоров изданию StarHit.ru.

До этого появилась информация, что Алсу подала иск о разделе совместного нажитого имущества с Абрамовым. Похоже, помимо активов на 2,5 миллиарда рублей, которые ей и детям предлагает передать бизнесмен, певица намерена забрать и другую часть имущества.

В мае стало известно, что Алсу и Абрамов разводятся. В браке они были 18 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными, однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах. Ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также не брезгует ее подругами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужа Алсу обвинили в еще одном романе.

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