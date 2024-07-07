Милонов призвал лишить свободы и родительских прав россиянина, поджегшего сына

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 162 0

Житель Курска в наказание за шалость подпалил ягодицы восьмилетнему ребенку. Мальчик находится в больнице с серьезными ожогами.

Милонов призвал лишить свободы и родительских прав россиянина, поджегшего сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жителя Курска, который поджег ягодицы своему восьмилетнему сыну из-за его плохого поведения, необходимо лишить родительских прав и отправить в тюрьму. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны тщательно расследовать инцидент, подтвердить достоверность информации и вину горе-отца в совершении преступления.

«Если мужчина действительно сознательно поджег ребенка, пускай даже в эмоциональном припадке, то это очень серьезное преступление. И оно карается длительным лишением свободы. Также его лишат родительских прав», — отметил Милонов.

Он добавил, что нужно выяснить, случалось ли что-либо подобное ранее, и как на это реагировали органы опеки. И если станет известно, что мужчина и прежде безнаказанно демонстрировал аморальное и антисоциальное поведение, то необходимо провести еще одно разбирательство и выяснить, почему госорганы бездействовали.

В Курске 38-летний мужчина поджег ягодицы своему восьмилетнему сыну в наказание за шалость. При этом огонь перекинулся на годовалую дочь. По предварительной информации, дети госпитализированы, у них выявили ожоги первой и второй степени. Правоохранители проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области пьяный мужчина зверски убил свою 87-летнюю мать, избив ее молотком и облив кипятком.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости
6:10
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
6:00
Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
5:30
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
5:08
Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

Сейчас читают

Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака