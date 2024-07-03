В Курской области пьяный россиянин забил до смерти 87-летнюю мать

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 11 0

Кроме того, нападавший обварил пенсионерку кипятком.

В Курской области пьяный россиянин забил до смерти 87-летнюю мать

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

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В Курской области мужчина забил до смерти 87-летнюю мать. На данный момент дело находится на рассмотрении суда, сообщили Lenta.ru в региональном управлении СК РФ.

В ведомстве отмечается, что у пьяного мужчины завязалась ссора с родительницей прошлым летом, в ночь на 24 августа. Инцидент произошел в селе Ивановское Рыльского района.

Мужчина напал на мать, избивая ее молотком и ногами, а потом облил кипятком. В результате пенсионерка получила большое количество ожогов и ранений, несовместимых с жизнью.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи. По словам опрошенных соседей, до инцидента, произошедшего в городе Бабушкин, в сторону погибшего поступали угрозы. Были обращения в полицию, но необходимых мер не предпринималось.

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