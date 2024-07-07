«Улыбка папина»: вдова Юрия Шатунова опубликовала фото с выпускного сына

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 2 592 0

Сын Юрия Шатунова Дэннис окончил школу в Германии

«Улыбка папина»: вдова Юрия Шатунова опубликовала фото с выпускного сына

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Пользователи сети подметили, что юноша очень похож на своего знаменитого отца.

Сын Юрия Шатунова закончил школу в Германии. Фотографиями с выпускного Дэнниса поделилась вдова солиста группы «Ласковый май» Светлана. Публикацию она подписала на немецком языке.

«Сегодня я — самая счастливая мама! Я невероятно горжусь тобой, ты это сделал! Пусть ты будешь со мной, а я всегда буду рада тебя поддержать! Я уверена, что когда-нибудь появлюсь в твоем самолете в качестве гостя», — приводит слова Светланы KP.RU.

Фото из открытых источников

Пользователи сети отметили, что мальчик очень похож на знаменитого папу.

«Улыбка папина»;

«Да, черты отца сильно проступают»;

«На маму точно не похож, больше на папу», — написали они в комментариях.

Дэннис вместе с мамой и сестрой Эстеллой проживают в Германии и лишь изредка приезжают в Москву. Например, в Россию они прилетали на открытие памятника на могиле певца на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что близкие Шатунова до сих пор не могут смириться с его смертью. Вдова артиста рассказала, что сын исполнителя стал после трагедии опорой для младшей сестры.

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