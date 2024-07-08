Захарова заявила о разрушении мирового спорта после отстранения атлетов из РФ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 52 0

Почему на самом деле Запад принял такое решение?

Захарова заявила о разрушении мирового спорта после отстранения атлетов из РФ

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спортивные чиновники разрушают мировой спорт, отстраняя российских атлетов от соревнований. По мнению дипломата, это проявление нацизма. Об этом она сообщила на матче ветеранов Лиги легенд.

«Это настоящий нацизм, национализм, когда по признаку крови, национальности, географической принадлежности отстраняют от спорта. Второй момент — уничтожение мирового спорта», — подчеркнула она.

Захарова также напомнила о многочисленных достижениях российских спортсменов.

«Страну, которая дала столько мировому спорту — спортсменов, достижений, спортивных объектов, дважды успешно проводила Олимпийские игры, отстраняют от мирового спорта, тем самым разрушая его», — добавила дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что Запад отстраняет российских спортсменов якобы в ответ на «агрессию» России в отношении Украины. Однако, по ее словам, истинная причина этого шага — гибридная война Запада против России.

«Даже если бы у них была такая логика, то они должны были бы пройтись по всем горячим точкам, они должны были бы инвентаризировать все конфликты», — считает Захарова.

По мнению дипломата, Запад всеми силами пытается полностью переиначить мировой спорт, который основывался на принципах олимпизма. И в данных государствах они замещаются псевдоценностями и псевдоидеалами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова рассказала об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными.

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