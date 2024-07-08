Новый министр обороны Британии объявил о поставке Украине ракет Brimstone

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Хили в ходе визита в Одессу пообещал Киеву дополнительный пакет военной помощи.

Новый министр обороны Британии объявил о поставке Украине ракет Brimstone

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Великобритания поставит Украине 90 высокоточных ракет Brimstone. Об этом заявил новый глава британского Минобороны Джон Хили во время визита в Одессу.

Помимо ракет, Киев получит от Лондона десять самоходных артиллерийских установок AS-90 и запчасти к ним, четверть миллиона 50-миллиметровых боеприпасов, 50 малых катеров, 40 машин разминирования и 61 бульдозер для строительства укреплений.

Также Хили пообещал ускорить доставку обещанного Украине в апреле пакета военной помощи в течение следующих 100 дней.

Великобритания несколько раз с начала российской спецоперации передавала украинским боевикам высокоточные ракеты Brimstone, запускаемые с самолетов, вертолетов или беспилотников и предназначенные для уничтожения сухопутных и морских целей, в том числе движущихся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон намерен передать Киеву пакет военной помощи, в который войдут ракеты для систем ПВО, переносные противотанковые комплексы Javelin, а также снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийских орудий и минометов.

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