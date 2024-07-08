Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 132 0

Daily Mail: снижение интереса к сексу является признаком алкоголизма

Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Снижение либидо часто сигнализирует о серьезных проблемах в организме.

Если человек чрезмерно употребляет алкоголь, он должен быть готов к некоторым неприятным последствиям. Среди них — снижение либидо, рассказали эксперты изданию Daily Mail.

Как признались специалисты, когда только человек начинает увлекаться алкоголем, он может заметить за собой прилив энергии и сильное сексуальное влечение. Это связано с усиленной выработкой серотонина, дофамина и тестостерона.

Однако потом наступает обратный эффект. Уровень гормонов снижается, и наступает суровая реальность. А именно — проблемы с достижением оргазма, поддержанием эрекции. Пристрастие к спиртному даже может привести к импотенции.

Кроме того, заподозрить у себя зависимость от алкоголя можно, если человек постоянно чувствует себя уставшим. Это чаще всего бывает, когда горячительные напитки выпиваются перед сном — якобы для лучшего сна. Но зачастую это, наоборот, только заставляет человека часто просыпаться и за всю ночь так и не дает погрузиться в глубокую фазу сна.

Также алкоголь негативно влияет на настроение и уровень тревожности, на зрение, а порой даже изменяет менструальный цикл и создает проблемы при зачатии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой продукт повышает либидо.

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