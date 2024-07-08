Активная и любознательная: в Московском зоопарке поселилась самка муравьеда

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91 0

В Московском зоопарке поселилась самка муравьеда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Werner Otto/face to face; Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Отличительной чертой этих редких животных считается их вытянутый нос, а также язык, длина которого достигает 60 сантиметров.

Московский зоопарк пополнился еще одним видом — там появился вольер с муравьедом. Самке по кличке Изабелла всего два года. Теперь животное изучает новое место жительство и привыкает, сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отметили сотрудники зоопарка, Изабелла очень активная и любознательная. Поселившись в соседнем с самцом Диего вольере, она стала изучать все уголки своего нового дома. Животное часто «потрошит» пни, что свойственно для гигантских муравьедов.

Но, несмотря на соседство с самцом, этот вид животного все же несоциальный, поэтому они встречаются в природе лишь для размножения. Однако самка и самец все же исследуют друг друга: когда по общему коридору на улицу идет Изабелла, она нюхает метки, оставленные Диего. Он делает то же самое.

В дикой природе муравьеды живут в Центральной и Южной Америке. Отличительной чертой этих редких животных считается их вытянутый нос, а также язык, длина которого достигает 60 сантиметров. Его муравьед может выбрасывать до 160 раз в минуту, что позволяет ему добывать до 30 тысяч насекомых за сутки.

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