Смертельные килограммы: когда похудение начинает вредить здоровью

Очень многие мечтают быстро избавиться от лишнего веса. Некоторые даже прибегают к вредным методам.

Популярные сегодня препараты для снижения веса, специальные чаи, а также липолитики могут быть опасны для организма при похудении. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур.

Сперва эксперт отметила — в последние десять лет активно распространяются различные методы для похудения, которые, на самом деле, сильно вредят здоровью, и в конечном итоге приводят еще к большему набору веса.

Среди них в качества средства для понижения цифры на весах повсеместно стали использоваться лекарства для лечения сахарного диабета второго типа. В информационном пространстве подобный способ рекламируется, как очень действенный и надежный.

«Это не так. Данные препараты, даже применяемые по назначению врача, способны провоцировать нарушение работы почек вплоть до острой почечной недостаточности, нарушение работы кишечника вплоть до паралича желудка, нарушение работы поджелудочной железы и общий массивный сбой работы эндокринной системы», — объяснила специалист.

Кроме того, наблюдаются также и летальные исходы после безостановочного и беспорядочного употребления «чудодейственных» средств. Врач подчеркнула, что потрясающий эффект от препаратов пропадает сразу после того, как человек прекращает их принимать.

Опасны также и чаи для похудения. Напиток содержит в своем составе траву сенну — александрийский лист. Данное растение представляет собой вредное вещество, провоцирующее локальное клеточное воспаление рецепторов прямой кишки. В будущем такой недуг может вызвать онкологию.

«Чай для похудения — это первая ступень формирования зависимости от слабительных препаратов. Как правило, женщины, которые методично и системно пьют чаи для похудения, в результате имеют проблемы с микрофлорой. У них нарушен акт дефекации. Если говорить проще, возникают хронические запоры. После чая женщина принимает слабительные препараты и через пять, десять, 15 лет, к сожалению, приобретает рак прямой кишки», — предупредила Екатерина Тур.

К третьему способу опасного и вредного похудения относятся липолитики — вводимые под кожу инъекции, активизирующие расщепление жиров.

Они часто распространяются на маркетплейсах. Обычно женщины используют эти «лекарства» дома, в антисанитарных условиях и без консультации врача. Такие неизвестные уколы могут вызвать воспаление вплоть до сепсиса, подчеркнула наша собеседница.

Четвертый метод для похудения, который тоже очень распространен — обертывание пищевой пленкой «проблемных зон» во время занятий спортом.

«Проблема в том, что это троекратно повышает нагрузку на сердечную мышцу, и здоровье сердца действительно страдает. А при этом вода, которую женщина, кажется, изгоняет из тела, возвращается на свое место всего через час после такой тренировки. Это бесполезно, это неэффективно, и это вредно», — заключила врач.

Она призвала помнить о том, что лишний вес не стоит здоровья. И чтобы начать его качественно снижать, стоит изменить восприятие своего тела и обратить внимание на образ мышления.

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