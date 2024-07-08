В огне гектар леса: пожар в бухте Инал Краснодарского края тушат с вертолета

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 191 0

МЧС: площадь пожара в бухте Инал под Краснодаром увеличилась до 1 га

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / МЧС Краснодарского края / mchs_kuban; 5-tv.ru

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Из четырех близлежащих баз отдыха в безопасное место перемещены порядка 100 человек.

Увеличилась площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края до одного гектара. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Площадь пожара ориентировочно составляет один гектар», — говорится в сообщении.

Пожар случился в поселке Бжид в Лермонтовском участковом лесничестве. Для борьбы с пожаром задействованы 79 специалистов и 12 единиц техники. Также привлечен один вертолет Ка-32, он уже сбросил более 150 кубических метров воды. К настоящему моменту пожар локализован на площади 1,2 гектара.

Пожар в бухте Инал не представляет угрозы людям и населенным пунктам. Глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале сообщил, что из четырех близлежащих баз отдыха в безопасное место перемещены порядка 100 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар произошел в бухте Инал в Туапсинском районе. Сообщение о возгорании МЧС поступило 7 июня в 21:25 по московскому времени. На момент прибытия спасателей на место, по предварительным данным, площадь пожара составляла шесть тысяч квадратных метров.

Как стало известно 5-tv.ru, в бухте Инал загорелся лес на скале. Судя по кадрам, пламя охватило сухую растительность. С пляжа всех людей эвакуировали.

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