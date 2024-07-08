Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин в пятый раз побывал на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ. Гендиректор мероприятия Наталья Виртуозова рассказала главе государства, что всего было принято 18,5 миллионов посетителей. Путин провел встречу с сотрудниками и представителями экспонентов форума.

«Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности», — сказала Виртуозова.

Она также поблагодарила Владимира Путина за продление выставки «Россия». По словам Виртуозовой, 99% посетителей признавались в чувстве гордости за страну, а 98% говорили об уверенном видении своего будущего, ведь живут в самом передовом государстве.

«У нас вся страна создавала выставку, это без преувеличения — абсолютно вся страна», — подчеркнула Виртуозова.

Выставка «Россия» открылась в столице 4 ноября 2023 года. За восемь месяцев работы ее посетили более 18 миллионов человек. На ней были представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке на ВДНХ — экспозиции всех регионов нашей страны, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Международная выставка-форум «Россия» также вошла в ТОП-10 самых посещаемых мест планеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ВДНХ прошла торжественная церемония закрытия выставки «Россия». Каждый седьмой житель нашей страны лично увидел здесь, какая она, Россия. В честь закрытия выставки состоялся масштабный концерт «Россия нигде не заканчивается» с самыми известными исполнителями.

Эта выставка стала уникальной по своим масштабам. Общая площадь составила 265 тысяч квадратных метров. Часть экспозиции встроили в исторические здания, возвели еще 12 временных павильонов. Их после завершения выставки разберут. При этом новый павильон «Атом» останется на ВДНХ.