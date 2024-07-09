«Шаг назад»: почему процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановили

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Евгения Романова
Евгения Романова 81 0

Посол Герчинский: процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен

«Шаг назад»: почему процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановили

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Георгий Бекаури

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При этом страна намерена возобновить работу в данном направлении в будущем.

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен, но в объединении надеются на возобновление работы Тбилиси в этом направлении после парламентских выборов. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на международной конференции.

«Намерения нынешнего правительства Грузии неясны для лидеров Евросоюза. Закон о прозрачности иностранного влияния явно является шагом назад», — объяснил он.

Герчинский также назвал несовместимой «антизападную, антиевропейскую риторику» Грузии с декларируемой целью вступления в Евросоюз. В этой связи и пришлось приостановить вступление страны в объединение. Такие события посол назвал грустными.

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При этом Герчинский выразил надежду на то, что после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября, новый состав Грузии снова запустит серьезную работу в направлении процесса интеграции в Евросоюз.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом лидер республики назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

В конце мая парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах. После этого с флагами США и Евросоюза вышли тысячи протестующих на улицы Тбилиси. Зурабишвили повторно отказалась утверждать документ, в связи с чем его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Так закон об иностранных агентах в Грузии вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пытаются санкциями подавить независимость Грузии. Исход противостояния станет понятен после выборов в октябре.

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