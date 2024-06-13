Наказание за своенравность: как США пытаются прогнуть под себя Грузию

Исход противостояния станет понятен после выборов в октябре.

В последнее время грузинский парламент один за другим принимает законы, идущие наперекор западным требованиям. В США этим явно недовольны — гегемон привык видеть страны постсоветского пространства покорными и подчиненными, а не независимыми и своенравными.

В ответ на уход Грузии в самоволку, Америка заявила о том, что несколько десятков высокопоставленных грузинских чиновников отныне находятся под санкциями и им навсегда будет запрещен въезд в США.

Как отметил политолог Бесо Барбакадзе в разговоре с изданием EADaily, имена политиков не оглашаются, что явно нацелено на дополнительное унижение грузин — ведь чтобы узнать, что ему запрещен въезд в США, чиновник будет вынужден долететь до Штатов, и лишь там узнать, что в страну ему путь закрыт.

Примечательна и избирательность коллективного Запада. Одновременно с тем, как Грузия оказывается под санкциями из-за принятия закона об иноагентах, Украина и Молдавия, в которых за последние годы было закрыто множество оппозиционных СМИ, а также ликвидировано несколько партий, показательно приглашаются в Евросоюз.

Разумеется, о реальном вступлении этих государств в ЕС не идет и речи — Западу не выгодно тянуть на себе две неразвивающиеся страны, одна из которых и вовсе погрязла в многомиллиардных долгах и находится в состоянии войны. Тем не менее, Запад использует мнимые переговоры с ними для давления на Грузию: санкции и отказ от переговоров по вступлению в Евросоюз — лишь манипуляция, целью которой является приход к власти в стране удобных для США политиков.

Запад рассматривает Грузию, как дополнительный буфер в противостоянии с Россией — если открыть на территории страны второй фронт, то это позволит получить над нами стратегическое преимущество. Исход будет понятен после выборов 26 октября, когда к власти в стране придут либо сторонники независимости от США, либо их послушные вассалы.

Эксперты уверены — чем ближе будет день выборов, тем активнее Штаты будут вести в Грузии свою пропаганду. Получится ли у них склонить чашу весов в свою сторону — мир узнает совсем скоро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Грузия намерена восстановить дипломатические отношения с Россией.