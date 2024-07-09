Пожалел сына: житель Приморского края расправился с больной тещей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 84 0

Житель Приморского края обвиняется в убийстве больной тещи

Пожалел сына: житель Приморского края расправился с больной тещей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Что могло стать мотивом жестокого убийства?

В Приморском крае заключили под стражу 54-летнего мужчину за подозрения в убийстве собственной тещи. Об этом изданию Lenta.ru сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, мужчина пришел в квартиру к 84-летней маломобильной пенсионерке и сбросил ту с балкона пятого этажа. От полученных травм женщина скончалась.

Предположительно, он решился на преступление, чтобы облегчить жизнь своему сыну (внуку погибшей — Прим. ред.), который ухаживал за лежачей бабушкой.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство».

«С учетом позиции представителя прокуратуры города Артема подозреваемый заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи. По словам опрошенных соседей, до инцидента погибший неоднократно получал угрозы в свой адрес.

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