Ректора БФУ имени Канта Александра Федорова задержали под Калининградом

Правоохранители задержали в Калининградской области ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александра Федорова. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в БФУ.

Отмечается, что в ближайшее время Министерство науки и высшего образования России назначит временно исполняющего обязанности ректора Балтийского федерального университета. В БФУ же отметили, что задержание Федорова не скажется на ходе приемной кампании.

Позднее в Следственном комитете уточнили, что ректор БФУ Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении крупной суммы. Предварительно установлено, что они разработали незаконную схему денежных поощрений работников университета. Действуя в рамках этой схемы, ректор и проректор присвоили свыше 18 миллионов рублей с февраля 2022 года по июнь 2024 года.

По данному факту следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы», — добавили в СК.

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