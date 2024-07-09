Ректора БФУ имени Канта Александра Федорова задержали под Калининградом

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 317 0

Что стало причиной работы правоохранительных органов в отношении руководителя Балтийского федерального университета?

Ректора БФУ имени Канта Александра Федорова задержали под Калининградом

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители задержали в Калининградской области ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александра Федорова. Соответствующую информацию подтвердили 5-tv.ru в БФУ.

Отмечается, что в ближайшее время Министерство науки и высшего образования России назначит временно исполняющего обязанности ректора Балтийского федерального университета. В БФУ же отметили, что задержание Федорова не скажется на ходе приемной кампании.

Позднее в Следственном комитете уточнили, что ректор БФУ Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении крупной суммы. Предварительно установлено, что они разработали незаконную схему денежных поощрений работников университета. Действуя в рамках этой схемы, ректор и проректор присвоили свыше 18 миллионов рублей с февраля 2022 года по июнь 2024 года.

По данному факту следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательной базы», — добавили в СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух учительниц арестовали за совращение учеников. Случилось все в Соединенных Штатах. Резонансное дело уже передано в суд.

+28° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
88.17
0.04 95.66
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
Бастрыкин: за 2023 год из окон выпали 335 детей
17:52
Путин наградил премьера Индии Моди высшей госнаградой России
17:26
Яна Троянова* внесена в список террористов и экстремистов
17:20
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
16:50
«Буду разводиться с мразью»: Гогена Солнцева избил любовник жены
16:48
В России введут отсрочку от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Сейчас читают

Мясо откуда - от верблюда: на прилавках рынков может появиться верблюжатина
«Макрон осуществил очень эффективную манипуляцию»: как выборы привели Францию к параличу
«Интересная история»: какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака