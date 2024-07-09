Собянин рассказал о включении в программу реновации почти 400 домов в ЮАО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

Он отметил, что для возведения новостроек была подобрана 61 стартовая площадка.

Собянин рассказал о включении в программу реновации почти 400 домов в ЮАО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы www.mos.ru

На юге столицы в программу реновации включили 378 домов — в них проживают более 82 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем Telegram он отметил, что для возведения новостроек была подобрана 61 стартовая площадка.

В настоящее время в ЮАО ввели в эксплуатацию и передали под заселение 27 домов, еще 32 дома находится на стадии проектирования и строительства. Правообладателями нового жилья уже стали 12,7 тыс. местных жителей.

Градоначальник также рассказал о развитии в округе социальной инфраструктуры. Например, в районе Бирюлёво Западное и в Нагатинском Затоне запланировано строительство образовательных комплексов на 1550 и 570 мест соответственно. В Царицыне собираются возвести школу на 900 мест, а в Даниловском районе — детский сад на 500 мест и школу, рассчитанную на 975 учащихся.

В Чертанове Северном уже построен учебный корпус на 300 мест, а в районе Нагатино-Садовники на территории технопарка «ЗИЛ» заканчивается возведение инженерного корпуса с физкультурно-оздоровительными помещениями.

В конце февраля Собянин говорил, что программа реновации в Москве переходит на новый уровень — от строительства отдельных домов к полноценной квартальной застройке. «Возведение жилья и социальных объектов, а также благоустройство будут проводиться в масштабе всего квартала», — подчеркивал он.

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