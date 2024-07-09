Собянин рассказал об образовательных программах для бизнеса

Учреждение «Малый бизнес Москвы» проводит разные образовательные программы и мероприятия продолжительностью от нескольких дней до пары месяцев. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем Telegram.

По его словам, с начала года «образовательную поддержку» МБМ получили свыше 33 тыс. участников.

Собянин также рассказал, что 15 июля состоится очередной запуск пятидневного бесплатного курса «Школа бизнеса МБМ». Он подойдет тем, кто только хочет начать заниматься бизнесом.

22 июля стартует новый поток бесплатной программы — «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Курс длится два месяца, проходит в онлайн- и офлайн форматах.

Еще у МБМ есть платформа для дистанционного обучения предпринимателей — «Онлайн-Академия». Там доступны различные курсы и программы от ведущих компаний сферы бизнес-образования, записи вебинаров, подкастов и аудиокурсов. Начать обучение можно в любое время.

Кроме того, учреждение организует такие мероприятия, как форум «Женский бизнес», конференция «Бизнес не по-детски», Форум социального предпринимательства «Больше, чем бизнес», интенсив «Мамы в бизнесе».