«Понимает свое положение»: Кейт Миддлтон пошла на отчаянный шаг ради детей

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 4 782 0

Кейт Миддлтон стала королевским фотографом, чтобы защитить детей от СМИ

«Понимает свое положение»: Кейт Миддлтон пошла на отчаянный шаг ради детей

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Супруга Уильяма лишь хочет уберечь наследников.

Кейт Миддлтон стала королевским фотографом, чтобы защитить детей от излишнего внимания со стороны СМИ. Об этом сообщил The Mirror.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей. Ребятам шесть, девять и десять лет. Она активно растут и сильно меняются, чем привлекают к себе огромное внимание жителей страны и журналистов. Чтобы дать любимым возможность пожить спокойно, без толп людей, поджидающих с фотоаппаратом, принцесса Уэльская стала официальным фотографом семьи.

«Принцесса Уэльская понимает, кто она такая, и в каком положении она находится. Она также понимает интерес к своей семье, особенно — к детям, тот факт, что люди хотят видеть, как они растут», — отметила журналистка Афуа Хейган, снявшая документальный фильм о королевской семье.

Благодаря этому шагу, фотографии их семейства распространяются в должном объеме, но без лишнего стресса для ребят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое испытание предстоит Кейт Миддлтон в 2024 году.

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