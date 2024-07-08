Рак пришел по судьбе: какое испытание предстоит Кейт Миддлтон в 2024 году

В глазах поклонников Кейт Миддлтон — любящая жена и образцовая мать, она транслирует успех и благополучие. Однако за красивую картинку принцесса расплачивается здоровьем.

До страшного диагноза Кейт Миддлтон завидовали девушки не только родной страны, но и всего континента. Она регулярно посещала торжественные мероприятия, выгуливая наряды лучших модельеров, купалась во внимании поклонников и олицетворяла собой пример безбедной и беспроблемной жизни благодаря удачному браку.

Однако внезапный удар онкологии заставил многих усомниться в идеальной картинке, ведь в причинах появления болезненной худобы и злокачественной опухоли поклонники заподозрили сильный стресс принцессы Уэльской. А о чем всеобщей любимице переживать, кроме как о семейных взаимоотношениях с наследным принцем Уильямом.

Так ли прекрасна, как кажется на первый взгляд, жизнь Кэтрин внутри британской королевской семьи? Есть ли между ней и супругом еще любовь? Об этом и многом другом эксклюзивно Пятому каналу рассказала нумеролог, таролог и эзотерик Владислава Федюшкина.

Кейт Миддлтон и принц Уильям: семья или просто картинка?

Пару Кейт и Уильяма часто обвиняют в чрезмерной чопорности на публике. Они не дотрагиваются друг до друга и не проявляют эмоций, будто им неловко находиться рядом. Даже на фоне 75-летних короля Карла III и королевы Камиллы они умудряются выглядеть гораздо менее влюбленными. Из-за этого напрашивается вывод, что спустя 13 лет брака любовь прошла, однако цифры говорят, что это не так.

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По словам нумеролога, дата рождения Уильяма свидетельствует о его приверженности семейным ценностям. Для него очень важную роль играет партнерство, поэтому он больше пяти лет медлил с предложением руки и сердца, подготавливая избранницу ко всем тяготам королевских обязанностей. Как итог — чувства Кейт Миддлтон проверены временем и в каком-то смысле «забетонированы» тремя детьми, так что наследный принц обрел надежный тыл.

«У него предназначение идет по двойке. <…> Он всего будет добиваться через партнерство. Ему крайне важно иметь кого-то рядом с собой для того, чтобы чувствовать эту поддержку», — отметила эксперт.

И если в молодости Уильям испытывал к Кейт любовь и страсть, то с годами, что вполне закономерно, эти чувства трансформировались в уважение и привязанность. Специалист убеждена, что супруги очень похожи друг на друга сдержанностью и расчетливостью.

«Если посмотреть совместимость по их матрице, получается, что у обоих стоят архетипы 3 и 4 — императрицы и императора. То есть они пришли для того, чтобы создавать семью. Так что семья у них самая что ни на есть настоящая. Там действительно есть искренние отношения, там действительно есть чувства», — сказала она.

Что же до слухов о многочисленных изменах и сексуальных девиациях принца Уэльского, тут нельзя ничего однозначно утверждать, опираясь на цифры. С одной стороны, крепкий союз дает надежду на многолетнюю верность супругов. С другой — Уильям выступает как менее зрелый партнер, а значит, склонен совершать легкомысленные поступки.

С уверенностью можно сказать только одно: Кэтрин имеет более крепкий внутренний стержень и поэтому философски относится к подобным вещам.

«У нее управляющий архетип — отшельник. Это очень мудрый человек, она очень много чего видит, она очень много чего знает, но она будет думать долго, как ей поступить, как проявиться», — подчеркнула эзотерик.

По ее словам, это связано с витками воплощения принцессы.

«Каждая душа пришла прожить 10 тысяч лет на этой планете, конкретно на Земле. И вот пока мы не проживем этот период, из воплощения в воплощение, мы не сможем переродиться где-то еще на высших планетах. Кэтрин сама по себе находится уже на последнем витке, у нее очень мудрая, очень опытная душа. А Уильям примерно в два раза моложе своей жены», — объяснила она.

Сможет ли Кейт Миддлтон победить рак

В конце марта 2024 Кейт Миддлтон записала официальное видео с шокирующим признанием: у нее диагностировано онкологическое заболевание.

Заявление прозвучало после большого шума в прессе и социальных сетях. Публика забеспокоилась, что принцесса Уэльская больше двух месяцев не появлялась на мероприятиях после перенесенной операции на брюшную полость. Букингемский дворец пытался замять паузу странными способами.

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Сначала была опубликована официальная фотография Кейт с детьми, которую почти сразу заподозрили в неумелом фотошопе. А после таблоидам пытались «скормить» прогулку четы Уэльских за продуктами, правда, обман быстро раскрылся. Вместо супруги Уильяму пришлось радостно идти в фермерский магазин с актрисой, похожей на Кейт.

Когда слухи об исчезновении супруги будущего короля достигли апогея, Миддлтон пришлось выложить все карты: она борется с раком. Причем никакой видимой поддержки от близких не было заметно. Многие даже упрекнули принца Уэльского в бесчувственности и отстраненности.

По словам нумеролога, в этот трудный для пары момент Уильям все же не бросает жену.

«Он искренне переживает за нее, <…> потому что ему важно чувствовать Кейт рядом», — подчеркнула специалист.

Примечательно, что онкологию у 42-летней Миддлтон обнаружили вскоре после дня рождения.

«Она вступила в девятый цикл. Девятка завершает многие процессы в жизни. Могут появляться какие-то вопросы по здоровью. Чем этот период, с одной стороны, хорош? Выздоровление может произойти очень быстро, то есть это благоприятный период для человека», — поделилась таролог.

Принцесса, которая впервые появилась на публике только в июне 2024, имеет шанс избавиться от болезни ввиду пристального надзора лучших врачей Великобритании. С другой стороны, заболевание которые проявилось в этот год, может так же быстро пойти на ухудшение.

Выздоровеет ли принцесса или нет — вопрос открытый. Все зависит от того, как сейчас проходит ее лечение. Если организм не противится исцелению, то она пойдет на поправку быстро, но если организм не воспримет препараты, то это может закончиться печально.

«Это заболевание, которое еще и обнаружилось сразу после дня рождения, было дано ей для того, чтобы задуматься, что в жизни не так происходит, что ей нужно изменить. <…> Не очень-то ей хочется появляться на публике, она больше в себе, больше концентрация на своей душе, на том, что происходит», — подчеркнула нумеролог.

Эксперт убеждена: болезнь Миддлтон заставляет ее выбрать правильные приоритеты. Правила и обязанности не должны быть ценнее жизни и любви.

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Все происходящее с Уэльской должно завершиться до конца 2024-го: по-хорошему или по-плохому. Она должна вступить в новый цикл в следующем году.

История любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В 2001 году молодые люди поступили в престижный Сент-Эндрюсский университет, где они и познакомились. Кэтрин считали самой красивой девушкой учебного заведения. На благотворительном университетском показе мод она продефилировала в прозрачном платье, из-под которого виднелось нижнее белье. Тогда Миддлтон заметили многие парни, среди них был и сам принц.

Молодые люди стали встречаться и снимать квартиру вместе. Уильям не торопился подтверждать журналистам свои отношения. В 2006 году обворожительная шатенка была впервые приглашена на ужин с королевской семьей. Тогда всей Британии стало ясно — это уже гораздо серьезнее, чем просто роман.

Недоброжелатели долго подшучивали над неопределенным статусом Миддлтон. В какой-то момент девушки стали тяготить таблоиды и королевские правила, она рассталась с принцем. К счастью, разрыв был краткосрочным. Вскоре пара воссоединилась, а в 2010-м Кэтрин наконец получила заветное кольцо принцессы Дианы. Буквально через год в Вестминстерском аббатстве состоялась пышная свадебная церемония, за которой пристально следил весь мир.

Чета Уэльских воспитывает троих детей: 11-летнего Джорджа, 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Луи.