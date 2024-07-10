В Вашингтоне проходит 75-я встреча глав государств военного альянса.

Больше миллиарда долларов выделят дополнительно союзники по НАТО, чтобы как можно скорее передать Киеву десятки новых систем ПВО. Таким стало самое громкое обещание Джо Байдена на церемонии открытия юбилейного саммита альянса в Вашингтоне.

Впрочем, когда именно поступят средства, так и осталось неясно. На этой встрече вообще многое оказалось в тени как в буквальном, так и в переносном смысле. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что происходило в Вашингтоне на сцене и за кулисами.

Оркестр, приглушенный свет в зале, камерная атмосфера — со стороны не скажешь, что так начинается саммит НАТО в юбилейный 75-й год с момента образования самого агрессивного военного блока на планете.

Потом, конечно, — бравурная музыка, ведущий в военной форме и первое слово дано уходящему генсеку альянса Йенсу Столтенбергу.

«В эту 75-ю годовщину нашего союза мы можем наконец сказать, что НАТО — не только самый успешный и самый сильный, но и самый долговечный союз в истории», — заявил Столтенберг.

Пафосная речь генсека длилась почти десять минут. Главные тезисы — успех, свобода и демократия. И ни слова о бегстве из Афганистана, о разрушенных НАТО Ливии, Ираке, уничтоженной Югославии, миллионах погибших гражданских и десятках миллионов беженцев по всей планете.

«В конце концов мы отстояли право каждой страны выбирать свой собственный путь. Мы открыли двери НАТО. Вряд ли какое-либо решение в современной истории изменило Европу более глубоко», — считает генеральный секретарь альянса.

Очевидно, благополучие кого-то, кроме США и Европы, НАТО никак не волнует. Впрочем, Байден, выступавший сразу после Столтенберга и военного хора, и не скрывал: главный успех альянса — экспансия и расширение. От 12 стран в 1949 году до 32 — в 2024-м.

«Они здесь, потому что заинтересованы в нашем успехе, а мы — в их. Сегодня НАТО могущественнее, чем когда-либо, 32 страны сильны», — сказал Байден.

Американский президент, срок полномочий которого тоже подходит к концу, выглядел значительно бодрее, чем во время дебатов с Трампом. Без бумажки, но, очевидно, по суфлеру рассказывал об истории альянса, активно жестикулировал. Но, как только подошел к современным реалиям, дал сбой.

Перепутав Украину с Ураном, Байден перешел к подаркам Киеву. Пообещал сразу пять систем Patriot, назвав их почему-то стратегическими, и десятки обычных комплексов. Причем получать все это Украина будет в первую очередь, даже в ущерб другим странам и заказам.

«Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы при экспорте критически важных перехватчиков ПВО Украина оказалась в первых рядах. Она получит эту помощь раньше, чем кто-либо другой», — обещал Байден.

Очевидно, передачу Patriot готовили давно, ради усиления киевского ПВО. Но, глядя на успехи российских ракетчиков, получится только заместить то, что выбито за последние недели.

Позвали на саммит и Зеленского, но выступить на церемонии не дали. В отличие от Столтенберга и Байдена, срок полномочий украинского президента* давно закончился.

Видимо, поэтому на финал первого дня встречи оставили только вручение высшей гражданской награды США уходящему генсеку НАТО.

Церемония, конечно, выглядит странно, но Столтенберг, очевидно, счастлив. 1 октября он передаст свое кресло Марку Рютте — бывшему премьеру Нидерландов, вместе со всеми проблемами, которых у НАТО накопилось немало.

Украину же никто в альянс на этом саммите, конечно, не позовет. ПВО и пара миллиардов долларов на оружие — это максимум того, что достанется Киеву.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.