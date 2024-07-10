Единая ставка 6%: действие семейной ипотеки продлили в России до 2030 года

Сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга — до 12 миллионов рублей.

Действие программы «Семейная ипотека» по ставке 6% продлена до 2030 года. Согласно поручению президента России Владимира Путина, она распространяется на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Воспользоваться этой программой могут семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

Ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для Дальнего Востока. Сумма кредита — до 12 миллионов рублей для семей в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а для остальных регионов — до шести миллионов рублей. Оформить семейную ипотеку можно и на более крупную сумму: до 30 и до 15 миллионов рублей соответственно. Однако для такого случая есть условие.

«Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит», — объяснили в Минфине.

Кто сегодня может получить семейную ипотеку?

Семейную ипотеку по ставке 6% могут получить граждане, которые:

живут в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеют двух детей в возрасте до 18 лет;

живут в таких регионах, где низкий объем строительства, или имеют индивидуальные программы развития;

имеют ребенка-инвалида.

Кстати, расширить семейную ипотеку на покупку жилья в малых городах предложил президент России Владимир Путин.

Сегодня по семейной ипотеке доступно также строительство или покупка индивидуального дома, но в рамках 214-ФЗ или договора подряда. Кроме того, отмечается, что оформить разрешается только один льготный кредит.

Как продление семейной ипотеки скажется на рынке недвижимости?

На реализацию программы в текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 223,8 миллиарда рублей. Минфин предлагает увеличить их на 66,2 миллиарда рублей в связи с продлением действия программы «Семейной ипотеки» до 2030 года.

Такое решение позволит поддержать строительную отрасль и спрос на рынке жилья, считает исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина. В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что семейная ипотека даст возможность нуждающимся в жилье семьям оформить кредит и приобрести недвижимость в тот момент, когда возникает особая потребность — при увеличении количества детей, их взрослении и переходе из детского сада в школу.

Также Дыдалина считает, что семейная ипотека, которая теперь действует до 2030 года, позволит сократить риски использования льготных ипотечных программ для спекуляций в сегменте недвижимости.

Вице-премьер Марат Хуснуллин между тем отметил, что семейная ипотека стала одной из самых востребованных программ, благодаря ей жилищные условия уже улучшили более 1,1 миллиона семей. С продлением программы ей смогут воспользоваться около трети регионов России (35) с низким объемом жилищного строительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России подняли ставки по ипотеке. Так, Сбер повысил их на 1,3 процентных пункта. Теперь это 19,5% годовых. Условия распространяется на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома. Настолько же выросла минимальная ставка у ВТБ.