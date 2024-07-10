«Принцип справедливости»: Силуанов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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Силуанов заявил о принципе справедливости при введении прогрессивной шкалы НДФЛ

«Принцип справедливости»: Силуанов о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Изменения в налоговой системе России должны вступить в силу с 2025 года.

Совет Федерации одобрил закон, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ. Увеличивается ставка для физических лиц, которые зарабатывают больше 200 тысяч в месяц. Также повышается налог на прибыль организаций с 20 до 25%. Кроме того, вводится ежегодная семейная выплата семьям с детьми.

«Больше должны платить те граждане, у которых больше доходов, и эти ресурсы должны быть направлены в том числе тем людям, которые больше нуждаются в государственной поддержке. Это, собственно, и произошло, когда мы ввели прогрессивную шкалу налогообложения и дополнительные семейные налоговые вычеты для тех семей, которые требуют государственной поддержки, и это как раз — принцип справедливости», — отметил глава Минфина России Антон Силуанов.

Повышенный налог будут брать не со всей суммы, а только с превышения. Изменения не коснутся выплат участникам СВО и северных надбавок. Поправки должны вступить в силу с 2025 года.

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