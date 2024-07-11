Справедливые поправки: как новая налоговая система изменит жизни россиян

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, вводящие прогрессивную шкалу. Стоит отметить, что нововведения не коснутся доходов участников специальной военной операции, а также надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах со сложными климатическими условиями. Обсуждали сегодня и продление программы семейной ипотеки. С подробностями — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

В зал заседаний сенаторы заходили энергично, в приподнятом настроении. Понимая, что от их решений сегодня зависит благосостояние регионов, которые они представляют, и достижение экономических и социальных целей всей страны.

Большой финансовый день в Совете Федерации. Верхняя палата рассматривает сразу два важных законопроекта: об изменениях в федеральном бюджете и о совершенствовании налоговой системы.

Лейтмотив налоговых новаций — более справедливое распределение доходов. Отсюда и прогрессивная шкала НДФЛ. Предложенные параметры остались без изменений: пять ступеней, от минимальной планки в 13% до максимальной в 22% — для доходов свыше 50 миллионов рублей.

Причем повышенный налог будут взимать не со всей суммы, а только с превышения порога в 2,4 миллиона рублей. Средства, полученные со «сверхдоходов», будут окрашены, то есть адресно пойдут на решение самых острых социальных задач.

«Эти ресурсы должны быть направлены в том числе тем людям, которые больше нуждаются в государственной поддержке. Это, собственно, и произошло, когда мы ввели прогрессивную шкалу налогообложения и дополнительные семейные налоговые вычеты для тех семей, которые требуют государственной поддержки», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Одно из важнейших нововведений — семейная налоговая выплата, которая предусмотрена для четырех миллионов семей с невысокими доходами. Они теперь могут рассчитывать на возврат 7% от уплаченного НДФЛ по итогам года.

«Ты работаешь, получаешь заработную плату, и большая часть этих средств возвращается в виде семейной налоговой выплаты. Причем делается это с учетом нуждаемости, делается с учетом оценки потребности семей с детьми в помощи государства. Это еще одна дополнительная выплата, которая направлена на то, чтобы семьи с детьми жили лучше», — указал глава Минфина РФ.

По этой же причине широко востребованная «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года. На льготную ставку до 6% смогут претендовать семьи с детьми до шести лет, или те, кто воспитывает несовершеннолетних в малых городах.

В том числе для реализации таких мер поддержки и нужны бюджетные корректировки.

«Очень большой раздел как раз посвящен тому, что дополнительные ресурсы будут направляться на поддержку семьи: это „Семейная ипотека“ прежде всего — туда пойдет 223 миллиарда рублей. Плюс еще на 42 миллиарда увеличение — на выплаты по 450 тысяч для семей с тремя и более детьми», — заявил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Дополнительные средства как раз станут результатом налогового совершенствования. Для бизнеса вырастет налог на прибыль — до 25%. Появится туристический налог - как замена курортному сбору. Но важно понимать: государство будет не просто больше получать, а гораздо больше тратить.

«Увеличение расходов федерального бюджета связано, прежде всего, с реализацией послания президента Федеральному Собранию. На эти цели предусмотрено 159 миллиардов. Увеличение расходов, зависящих от основных параметров прогноза социально — экономического развития, — общая сумма 184 миллиарда, и увеличение ассигнований на реализацию отдельных поручений президента РФ и председателя правительства — сумма 179 миллиардов», — рассказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Все это уже посчитано и сверстано в новом проекте бюджета, который сенаторы приняли единогласно. Теперь главный финансовый документ страны, как и налоговые поправки, отправляются на подпись президенту.