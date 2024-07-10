Достигли ли в НАТО консенсуса по приглашению Киева к себе в блок?

В ближайшее время Украине не удастся вступить в НАТО. Об этом открыто на юбилейном саммите североатлантического альянса заявил его пока еще глава — Йенс Столтенберг. Генсек организации подчеркнул, что этот вопрос пока является преждевременным.

Вместе с тем США пообещали Украине новую военную помощь. Джо Байден анонсировал системы ПВО, ракетные комплексы Patriot и более миллиарда долларов на вооружение. Вот только когда это все передадут Украине — никто не уточнил. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин продолжит тему.

— НАТО поддерживает наших украинских друзей.

Натовский ролик, выпущенный накануне саммита, как реверанс киевскому режиму. Тут тебе и нацистские бандеровские лозунги про «героев», и улыбающиеся женщины с оружием в первых рядах.

— НАТО — это наше будущее! Вместе мы станем сильнее.

Но на самом деле в НАТО нет консенсуса по вопросу о приеме Украины. Для вступления в альянс на Банковой должны сделать невозможное — условие от США перестать воровать.

«Последнее предложение Украине содержит формулировки о необходимости для Киева провести антикоррупционные изменения и изменения в системе управления, прежде чем она сможет вступить в НАТО», — пишет Washington Post.

Этот саммит с первых минут удивляет — как эмоции Столтенберга, когда Байден, подошедший сзади — но хоть тут он не заблудился - вещает генсеку медаль на шею.

А на торжественной части по случаю 75-летия организации — оркестр играл почти реквием.

Но Байден, срок полномочий которого подходит к концу, выглядел значительно бодрее, чем во время дебатов с Трампом. Без бумажки, но, очевидно, по суфлtру рассказывал об истории альянса, активно жестикулировал, но как только подошел к современным реалиям — дал сбой.

Перепутав Украину с Ураном, Байден перешел к подаркам Киеву. Пообещал сразу пять систем Patriot, назвав их почему-то стратегическими, и десятки обычных комплексов.

И нарочно не придумаешь — с комментариями о состоянии здоровья президента США рассуждает в американских СМИ известный невролог

«У него классические признаки нейродегенерации — его сложности с поиском слов, например, идут от дегенерации соответствующей области мозга. Ригидность — потеря свободного движения рук, лордотическая осанка, эти его медленные повороты всем телом — это классические симптомы болезни Паркинсона. Это также касается его монотонного голоса, который он объяснял простудой. Прогрессирующая гипофония — типичный симптом Паркинсона», — пояснил невролог Том Питтс.

Сегодня встретились новый премьер Британии Стармер с Шольцем. По настрою заявлений перед очередным вечером заседаний — говорить будут об одном и том же, может, другими словами. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил назначить гражданского представителя альянса в Киеве, который будет отвечать за взаимодействие с украинскими чиновниками. И угрозы со стороны России ни одной из стран альянса нет, но, в целом, обстановка тревожная.

«Базы США в Европе переведены на повышенный уровень готовности в связи с угрозой диверсии», — сказал Столтенберг.

В целом, члены альянса обсуждают выделение Украине в 2025 году еще как минимум 40 миллиардов евро для противодействия России. А Зеленскому — все мало. И истребителей F16 нужно больше ста, и систем ПВО и танков — без ограничений. И главное — быстро. А если и это на поле боя не поможет — всегда можно поменять главкома ВСУ.

Украинские СМИ пишут о том, что Сырского уже обвиняют в утрате стратегически важных городов и проваленной обороне на харьковском направлении.