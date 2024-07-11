За картонкой не спрячешься: в России ужесточат наказание для водителей с закрытыми номерами

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Госдума ужесточит наказание для водителей с закрытыми номерами

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

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До сих пор можно было отделаться штрафом в пять тысяч рублей. Что изменится?

Скрытый госномер теперь может обернуться для водителя лишением прав на полтора года. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для тех, кто ездит на машине с бумажками, шторками и тряпками, закрывающими буквы или цифры. Это — предложение МВД.

До сих пор можно было отделаться штрафом в пять тысяч рублей или в худшем случае попрощаться с водительским удостоверением на три месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума решила обуздать лихачей на электросамокатах

 

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