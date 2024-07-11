Угрозы уже были: какое «наказание» готовит ЕС для Орбана после визита в Россию

Послы Евросоюза делают беспрецедентные заявления в сторону Будапешта. На чем основано такое отношение к председателю Совета Европы?

Страны-члены Европейского союза могут бойкотировать встречи министров, организованные Будапештом — председателем Совета ЕС — в ответ на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что 10 июля представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор столкнулся с жесткой критикой коллег на закрытой двухчасовой встрече. Один из участников подчеркнул, что прозвучавшие заявления являются беспрецедентными.

«Несколько послов ЕС угрожали (Венгрии. — Прим. ред.) „реальными последствиями“, если Орбан продолжит следовать своему нынешнему курсу, рассказали двое других дипломатов ЕС. <…> Наиболее срочной опцией может стать бойкот неформальных встреч министров, организованных Будапештом», — указывается в публикации.

Причем многие послы уже поддержали идею с бойкотом по поводу неофициальной встречи глав МИД в конце августа. Первое собрание членов Евросоюза в Венгрии, которое состоялось 9 июля, посетили лишь семь из 27 стран, не считая хозяев.

Это, вероятно, только начало: издание считает, что Орбана могут ждать более тяжелые последствия, если он продолжит вести политику, идущую вразрез с позицией ЕС.

Венгрия 1 июля стала председателем Совета Евросоюза на полгода — до конца 2024 года. Своим девизом в рамках этой должности Будапешт избрал «Сделаем Европу вновь великой». При этом важным пунктом программы председательства Венгрии стало скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Стоит отметить, что Венгрия неоднократно выступал за завершение украинского конфликта и против его поддержки. Так, недавно премьер-министр страны Виктор Орбан заявлял, что Североатлантический альянс собирается координировать свои поставки оружия Украине через военные базы в Польше, Румынии и Словакии.

Он напомнил: поставляющее оружие государство становится законной целью для противника, что несет риски для собственного населения. Поэтому, по словам Орбана, Венгрия принимать участие в этом не намерена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины. Два следующих месяца ожидаются на фронте «более драматичными», считает венгерский премьер.