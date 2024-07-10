Два следующих месяца ожидаются на фронте «более драматичными», считает венгерский премьер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал отчеты о своих поездках в Россию и Китай. Согласно этим документам, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры с Украиной по урегулированию конфликта состоятся до конца 2024 года. Об этом передает газета El País.

Орбан в отчетах отметил, что два следующих месяца на поле боя будут «более драматичными», чем последние годы конфликта. Путин уверен, что ежемесячно будут ликвидироваться 40-50 тысяч боевиков армии Украины в связи с интенсивными боевыми действиями.

«Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что президент* Украины (Владимир Зеленский. — Прим.ред.) отклонил предложение о временном прекращении огня», — добавил Орбан.

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Венгерский премьер считает, что Европа сама должна запустить мирную инициативу, не дожидаясь Соединенных Штатов, ведь в стране происходит политическая кампания.

«Основываясь на моих переговорах, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты», — добавил премьер Венгрии.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Следует отметить, что Киев отказывается от переговоров с марта 2022 года, последняя встреча представителей стран состоялась в Стамбуле. Закон, запрещающий Зеленскому переговоры с Путиным, был принят в октябре 2022-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский начал склоняться к мирному диалогу с Россией. Глава киевского режима со своей раздутой гордыней скорее вступит в вечную битву, нежели пойдет на компромисс. Однако его позиция начала меняться.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.