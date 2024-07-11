«Серьезная угроза»: в Кремле обдумывают ответные меры для сдерживания НАТО

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Песков заявил о необходимости ответных мер России для сдерживания НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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Альянс де-факто уже вовлечен в конфликт на Украине.

В Кремле заявили, что России нужно думать над ответными мерами для сдерживания НАТО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, альянс де-факто уже вовлечен в конфликт на Украине.

«Альянс преследует одну из главных своих целей — это подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас глубоко анализировать принятое решение состоявшейся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации, которую приняли. Это очень серьезная угроза национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершился саммит НАТО и почему Украину опять не пригласили.

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