Высоцкий посвящал ему песни: умер 96-летний золотопромышленник Вадим Туманов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 329 0

Умер золотопромышленник Вадим Туманов, которому Высоцкий посвящал песни

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Биография предпринимателя легла в основу книги, а по ее мотивам сняли фильм «Фартовый».

В среду, 10 июля, умер золотопромышленник Вадим Туманов. Об этом его представитель Александр Демидов эксклюзивно сообщил 5-tv.ru.

За его жизнь врачи боролись в столичной Филатовской больнице. Несмотря на усилия врачей, из-за преклонного возраста и большого количества диагнозов, спасти его не удалось.

«Да скончался Вадим Туманов, сегодня в 17:30. Ему 97 лет должно было исполниться 1 сентября, если диагноз зачитывать, это займет много времени», — сказал Демидов.

Туманов в молодости провел восемь лет в тюрьме по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». За этот срок он пытался совершить побег восемь раз. Но в итоге его признали невиновным и выпустили на свободу. 

После тяжелой жизненной истории Вадим Туманов решил заняться организацией артелей. Неожиданные жизненные повороты золотопромышленника привлекли внимание Владимира Высоцкого. Он посвятил Туманову тексты песен: «Был побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…» и неопубликованной композиции «Пыль». Совместно с Леонидом Мончинским они также выпустили книгу о Вадиме «Черная свеча».

Личность предпринимателя заинтересовала не только писателей, но и сценаристов. О нем в 2006 году был сняли фильм «Фартовый». 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер звезда популярного сериала «Ангелы Чарли» Даг Шиэн.

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