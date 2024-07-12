В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ в Шебекино детей

Двое несовершеннолетних в данный момент находятся на операционных столах.

Врачи делают все возможное для спасения пострадавших в Шебекино детей. Об этом заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

Дрон ВСУ целенаправленно был запущен в детскую площадку, в результате чего ранения получили пять детей. Двоих сейчас оперируют. У всех ранения разных частей тела.

«Делаем все возможное, чтобы спасти детей, которых наши враги решительно пытались убить», — написал Андрей Иконников.

Он также уточнил, что на месте с пациентами работают реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки — то есть максимально полные бригады.

После того, как детей приведут в стабильное состояние, с областными коллегами соберут консилиум крупные федеральные центры, чтобы выбрать варианты наилучшей помощи малышам.

Известно, что пять детей были ранены при атаке украинского дрона на детскую площадку в Шебекино. Вражеский беспилотник прилетел во двор жилого дома. Три ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии, двоим помощь оказали на месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности произошедшего на детской площадке Шебекино.