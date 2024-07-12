Чудом выжила: станок снял скальп 25-летней работнице завода в Подмосковье
Станок на заводе зажевал волосы и снял скальп с 25-летней девушки в Подмосковье
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Врачам удалось спасти пострадавшую из-за собственной неосторожности.
Жительнице Подмосковья сорвало скальп из-за нарушения техники безопасности на заводе. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения, в которое его госпитализировали.
Девушка 25-лет работала на заводе. По неизвестным причинам она решила проигнорировать правило о нахождении в цеху только с заплетенными волосами, убранными под головной убор. Когда она проходила мимо станка, ее шевелюра оказалась внутри сопла, в результате чего несчастной вырвало скальп.
Ее экстренно госпитализировали. Горе-работницу удалось спасти. Врачи назвали этот факт чудом, так как она потеряла много крови. Травма была настолько сильной, что кости черепа были видны невооруженным взглядом.
«Угроза этого случая заключалась в том, что открытая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся бактериальная инфекция на этом фоне может привести к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти», — сообщил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.
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