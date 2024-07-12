Чудом выжила: станок снял скальп 25-летней работнице завода в Подмосковье

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 7 0

Станок на заводе зажевал волосы и снял скальп с 25-летней девушки в Подмосковье

Чудом выжила: станок снял скальп 25-летней работнице завода в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Врачам удалось спасти пострадавшую из-за собственной неосторожности.

Жительнице Подмосковья сорвало скальп из-за нарушения техники безопасности на заводе. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения, в которое его госпитализировали. 

Девушка 25-лет работала на заводе. По неизвестным причинам она решила проигнорировать правило о нахождении в цеху только с заплетенными волосами, убранными под головной убор. Когда она проходила мимо станка, ее шевелюра оказалась внутри сопла, в результате чего несчастной вырвало скальп.

Ее экстренно госпитализировали. Горе-работницу удалось спасти. Врачи назвали этот факт чудом, так как она потеряла много крови. Травма была настолько сильной, что кости черепа были видны невооруженным взглядом.

«Угроза этого случая заключалась в том, что открытая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся бактериальная инфекция на этом фоне может привести к сепсису, полиорганной недостаточности и смерти», — сообщил заведующий первым хирургическим отделением Артем Косов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведь убил свою хозяйку и сбежал в СНТ под Санкт-Петербургом.

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