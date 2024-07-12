Поцеловал и подарил цветы: у Ларисы Долиной появился новый поклонник

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Губернатор Челябинска поцеловал Ларису Долину в щеку и вручил ей цветы

Поцеловал и подарил цветы: у Ларисы Долиной появился новый поклонник

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Несмотря на возраст, артистке продолжают оказывать внимание.

У творчества народной артистки РФ Ларисы Долиной появился поклонник в лице губернатора Челябинска Алексея Текслера. Об этом сообщает издание URA.RU.

После концертной программы на мероприятии «Курчатов Фест», который прошел в Челябинске 11 июля, губернатор региона подарил певице большой букет цветов и поцеловал ее в щеку.

«Дорогая Лариса Александровна, приезжайте к нам чаще! Мы вас очень любим», — сказал Долиной Текслер.

На фестивале также выступил композитор Олег Аккуратов. Вместе с Долиной он исполнил джазовые композиции в сопровождении симфонического оркестра. Кроме того, артистка спела песню, посвященную оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лариса Долина опубликовала в личном блоге фото в купальнике. Поклонники были поражены красивой фигурой артистки после ее похудения.

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