Мезенцев объяснил важность соблюдения границ в тональности диалога между РФ и Белоруссией

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 32

Заявление сделано в ходе выступления на XXXII фестивале «Славянский базар» в Витебске.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обратил внимание на необходимость соблюдения общей границы между Белоруссией и Российской Федерации в тональности ведения диалога с представителями такой социальной группы, как молодежь. Заявление сделано в Витебске во время выступления на XXXII фестивале «Славянский базар».

«Есть очень важная рубежная граница, ее никто не прописал ни на каких картах: границы между самосознанием белорусского народа, возможностью быть с россиянами, с учетом того, что две независимые суверенные страны объединены Союзным государством в рамках тех процессов и проектов, которые россияне предлагают», — подчеркнул Мезенцев.

Необходимо в нынешней ситуации сделать упор на соблюдение грамотной тактичности. Диалог с представителями молодежи надо строить не с помощью назидания или навязывания, а общими раздумьями и шагами навстречу друг к другу.

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