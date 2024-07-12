Мезенцев объяснил важность соблюдения границ в тональности диалога между РФ и Белоруссией

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев обратил внимание на необходимость соблюдения общей границы между Белоруссией и Российской Федерации в тональности ведения диалога с представителями такой социальной группы, как молодежь. Заявление сделано в Витебске во время выступления на XXXII фестивале «Славянский базар».

«Есть очень важная рубежная граница, ее никто не прописал ни на каких картах: границы между самосознанием белорусского народа, возможностью быть с россиянами, с учетом того, что две независимые суверенные страны объединены Союзным государством в рамках тех процессов и проектов, которые россияне предлагают», — подчеркнул Мезенцев.

Необходимо в нынешней ситуации сделать упор на соблюдение грамотной тактичности. Диалог с представителями молодежи надо строить не с помощью назидания или навязывания, а общими раздумьями и шагами навстречу друг к другу.