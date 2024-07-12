«Крики и плач»: соседи рассказали подробности о мигрантах, удерживавших 16 детей
Соседка удерживавших детей мигрантов в Уфе: с первого дня слышала крики и плач
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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В Уфе задержали граждан Таджикистана, которые держали в заточении группу несовершеннолетних и издевались над ними.
Соседка проживающих в Уфе мигрантов, которые удерживали в квартире группу детей, рассказала NEWS.ru, что с первого дня их заселения в дом слышала крики и плач.
«Какое-то время эта группа людей проживала по соседству со мной и мужем. Двое взрослых и очень много детей разного возраста, на вид всем было до 14 лет. С первого дня были слышны и крики, и плач. Мы никогда не видели, чтобы дети выходили гулять. Хотя я на пенсии и почти всегда дома нахожусь», — поделилась женщина.
По ее словам, спустя два месяца они с мужем припугнули соседей-мигрантов полицией, так как крики из их квартиры стали раздаваться громче и чаще. Кричали не на русском языке, отметила пенсионерка.
По ее словам, после угроз полицией мигранты съехали буквально в течение двух-трех дней.
Ранее сообщалось, что двое граждан Таджикистана снимали в Уфе квартиру, где удерживали 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, подвергая их насилию и незаконным жестоким методам воспитания. Одному из подростков удалось сбежать из квартиры и обратиться за помощью в ближайший магазин.
После этого правоохранители задержали двоих мигрантов. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По данным издания, граждане Таджикистана открыли в Уфе нелегальное учебное учреждение, где жестоко обращались с детьми. Чтобы соседи не жаловались на крики, мигранты постоянно переезжали с одной квартиры на другую.
Родителей пострадавших детей сейчас разыскивает полиция. По информации МВД, семьи находились в России с нарушением миграционного законодательства. Несовершеннолетние помещены в спецучреждения, их состояние оценивают медики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появится номер 124, по которому смогут получить помощь дети и родители.
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