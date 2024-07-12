Экстренно и анонимно: в РФ появится короткий номер для помощи детям и родителям
В России появится короткий номер 124 для помощи детям и родителям
Фото, видео: www.globallookpress.com / © IMAGO/Zoonar.com/Max; 5-tv.ru
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Помимо телефона доверия, планируют начать работу над созданием семейных МФЦ.
В России появится номер 124, по которому получить помощь смогут и дети, и родители. Причем — экстренно и анонимно. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Помимо телефона доверия, он призвал активизировать работу по созданию сети семейных МФЦ, где в режиме одного окна можно оперативно получать госуслуги.
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