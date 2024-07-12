Глава Коломны выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet 100

На место падения самолета Sukhoi Superjet выехал глава города Коломна Александр Гречищев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на борту, предварительно, находились трое членов экипажа — два пилота и штурман. Место падения самолета оцеплено правоохранителями, работают экстренные службы. Что именно стало причиной случившегося, сейчас предстоит выяснить экспертам.

Гречищев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 упал в Коломенском районе Подмосковья. Предположительно, воздушное судно направлялось с территории завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Судьба тех, кто был на борту, пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ставрополье на территории Красногвардейского района упал самолет.