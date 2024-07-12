Собянин рассказал о льготной аренде для создателей промышленных производств

Инвесторы, вкладывающие средства в создание промышленных производств в столице, получили 46 участков земли для строительства предприятий по ставке один рубль в год. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Эта мера поддержки действует в Москве с марта 2022 года и позволяет инвесторам снизить затраты на создание производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции», — заявил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, на сегодняшний день в рамках поддержки инвестиционных проектов под строительство промышленных предприятий в аренду по льготной ставке выделено больше 200 га земли в разных районах города.

К примеру, в в ТиНАО, около деревни Троицкое, выделили участки под пищевые производства площадью больше 518 тыс. кв. м, а в Отрадном выделен участок для создания производства по пошиву форменной и гражданской одежды Производства, которые будут здесь создаваться, обеспечат горожанам 25 тысяч рабочих мест.



