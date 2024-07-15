«Такого еще не видел»: спасатели оценили ситуацию с лесным пожаром под Новороссийском

Огонь стремительно распространяется, ликвидировать его пока не удается.

Под Новороссийском в районе хутора Дюрсо разбушевался мощный лесной пожар. Позже он перекинулся сразу на три базы отдыха: «Моряк», «Романтик» и «Строитель». В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru лесной пожарный Виктор Козленко, который задействован в тушении огня на турбазе «Строитель», рассказал, что с таким масштабом он сталкивается впервые.

«Очень много единиц техники задействовано. 100-200, очень много. Гектар тоже сгорело очень много. Ужас. Я такого еще не видел. Девять лет работаю, это кошмар какой-то. Две базы сгорело. С водой проблем нет, сложность в тушении — из-за ветра. Он сильный, ничего не дает делать, горит мгновенно», — сказал Козленко.

В связи с возникновением ландшафтных пожаров власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, все отдыхающих на турбазах эвакуированы. Точное количество уничтоженных строений на территории всех баз отдыха еще только предстоит установить.

Сейчас пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Площадь лесного пожара уже составила 62 гектара. Таким образом, площадь пожара за сутки выросла более чем в 17 раз: изначально сообщалось о возгорании на площади три гектара.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео лесного пожара под Новороссийском.