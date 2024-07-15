«Не бойтесь»: Жуков заставил фанатов сделать самое нелепое движение из 90-х

Солист группы «Руки Вверх!» вот уже более 25 лет радует фанатов своими хитами и умопомрачительной энергией на концертах.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков во время выступления на VK Fest устроил масштабный флешмоб. Он попросил поклонников вместе с ним сделать «самое дурацкое движение, которое было популярно в 90-е годы». Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Не бойтесь, не стесняйтесь, все поднимайте правую руку, все-все, охрана, артисты. Это будет самое красивое зрелище потом. Мы будем пересматривать. Сейчас будем повторять самое дурацкое движение 90-х годов. Правая рука вверх», — сказал со сцены артист.

Поднял руку и стал медленно ее опускать, делая волнообразные движения. Публика повторяла за ним. Разогрев и раззадорив зрителей, артист исполнил свой хит «Чужие губы».

К слову, «Руки Вверх!» уже более 25 лет радуют публику своими композициями. Изначально в группе пели двое — Сергей Жуков и Алексей Потехин, однако в 2006-м они заявили — коллектив расходится. О том, почему распалась группа, ходило множество слухов. Сами музыканты признались, что устали из-за бешеного концертного ритма, постоянной конкуренции с молодыми исполнителями и даже друг от друга.

В 2012 году Жуков объявил — он продолжит исполнять хиты, но уже один. Сейчас артист успевает не только петь, но и работать над сериалами, вести бизнес, а еще мечтает оставить после себя что-то доброе. Поэтому взялся за создание шоу по мотивам истории о Чебурашке.

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