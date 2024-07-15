Армия Израиля подтвердила ликвидацию военного лидера ХАМАС в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Рафаа Саламеха, одного из лидеров радикального движения ХАМАС в ходе массированного удара по городу Хан-Юнис. Об этом сообщает пресс-служба ВС страны в своем аккаунте в соцсетях.

«Саламех был одним из соратников Мехмеда Даффа, главы военного крыла ХАМАС, одним из организаторов и организаторов атаки 7 октября», — уточняется в посте.

Как сообщили в ЦАХАЛ, Саламех служил в рядах ХАМАС с 1990-х годов, его непосредственным руководителем был брат лидера движения в Газе Яхьи Синвара Мухаммеда. Саламех причастен к похищению военного ЦАХАЛ Гилада Шалита, находившегося в плену на протяжении пяти лет с 2006 по 2011 год.

Кроме того, известно, что Саламех, после того, как сменил Мухаммеда Синвара, занимался координацией ракетных обстрелов Израиля.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Хан-Юниса рассказали о заваленных телами улицах после удара Израиля.