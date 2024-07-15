Полузащитника испанцев Родри назвали лучшим игроком Евро-2024

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 85 0

Накануне «Красная фурия» одержала победу над командой из Великобритании, став лидером чемпионата.

Полузащитника испанцев Родри назвали лучшим игроком Евро-2024

Фото: www.globallookpress.com / Mathias Bergeld

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Игрока сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте, также известного как Родри, назвали лучшим игроком прошедшего в Германии чемпионата по футболу — 2024. Он принял участие в шести матчах и загнал мяч в ворота грузинской сборной в 1/8 финала. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Испанскому полузащитнику — 28 лет, Родри играет за национальную сборную он с 2018 года. За этот период он принял участие в 55 играх и забил четыре мяча.

Ранее команда сборной Испании стала победителем чемпионата по футболу Евро-2024, обыграв в финале английскую команду.

Встреча, которая прошла в столице Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Красной фурии». Дебютный гол в самом начале второго тайма забил Нико Уильямс, победный мяч за четыре минуты до конца состязания загнал в ворота вышедший Микель Оярсабаль.

Это уже четвертая победа Испании на чемпионатах Европы по футболу. Ранее удача улыбалась ей в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании.

+23° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
87.81
0.07 95.78
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Самокат за 200 тысяч конфисковали в Москве за нетрезвую езду и наезд на пешехода
23:40
Жена продюсера «Брата 3» Переверзева едва не родила в застрявшем лифте роддома
23:20
Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты
22:51
Путин запустил новые металлургические предприятия страны
22:31
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Канчельскис прокомментировал инцидент с дракой
22:12
«Будущее решается на фронте»: нужен ли России второй «саммит мира» по Украине

Сейчас читают

Пересменка в Эстонии: провальные итоги Каллас, «налог на русофобию» и дефицит бюджета
Экс-адвокат Ефремова получил ранение при атаке дрона ВСУ в Марьинке
День русской лени: какой она бывает, как влияет на организм и нужно ли с ней бороться
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака