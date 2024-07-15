Полузащитника испанцев Родри назвали лучшим игроком Евро-2024

Игрока сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте, также известного как Родри, назвали лучшим игроком прошедшего в Германии чемпионата по футболу — 2024. Он принял участие в шести матчах и загнал мяч в ворота грузинской сборной в 1/8 финала. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Испанскому полузащитнику — 28 лет, Родри играет за национальную сборную он с 2018 года. За этот период он принял участие в 55 играх и забил четыре мяча.

Ранее команда сборной Испании стала победителем чемпионата по футболу Евро-2024, обыграв в финале английскую команду.

Встреча, которая прошла в столице Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Красной фурии». Дебютный гол в самом начале второго тайма забил Нико Уильямс, победный мяч за четыре минуты до конца состязания загнал в ворота вышедший Микель Оярсабаль.

Это уже четвертая победа Испании на чемпионатах Европы по футболу. Ранее удача улыбалась ей в 1964, 2008 и 2012 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании.