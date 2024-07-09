«Интересная история»: какие шансы на победу в полуфинале Евро-2024 у Франции и Испании

Прошедшие этапы чемпионата были полны сюрпризов. Возможно ли предугадать исходы будущих матчей — отвечают тренеры, футболисты и даже экстрасенсы.

Футбольные болельщики уже на протяжении нескольких недель затаив дыхание наблюдают за Евро-2024. В этот раз его принимает Германия.

По результатам прошедших встреч в полуфинал выбились сборные Франции, Испании, Нидерландов и Англии. Спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящих игр крайне сложно, уверяют эксперты, которые дали свои эксклюзивные комментарии специально для 5-tv.ru.

Первым побороться за место в финале предстоит 9 июля сборным Испании и Франции. По мнению экспертов, обе команды имеют все шансы на победу — сильный состав и готовность выигрывать дают им значительное преимущество.

Мнения разнятся

Мастер спорта, заслуженный тренер Таджикской ССР и РСФСР Юрий Семин считает — в полуфинале встретятся одни из лучших сборных. Несмотря на то, что легенда российского спорта не собирается болеть ни за одну из команд, более все-таки ему симпатична сборная Испании.

«Они, в целом, показывают сейчас все-таки самую лучшую игру. Другое дело — хватит ли у них сил и возможностей обойти Францию. Это большой вопрос», — считает Юрий Семин.

По мнению мастера спорта, сборная Франции за время чемпионата сохранила больше запасов сил. При этом у команды достаточно сильная оборона. Юрий Семин подчеркивает, что одна из основных сложностей Испании — это потеря нескольких игроков.

Своим мнением также поделился один из самых сильных футболистов за всю историю российского футбола, мастер спорта Александр Мостовой. Он признался, что следил за турниром и даже пытался, причем успешно, прогнозировать исходы матчей.

Мостовой уверен — болельщикам стоит ожидать интересную игру. При этом самому футболисту, признался он откровенно, крайне трудно выбрать своего фаворита. Дело в том, что сам спортсмен играл и в Испании, и во Франции. Кроме того, сын Александра Мостового родился во Франции. Его мама — француженка. Дочь же футболиста родилась в Испании.

«Интересная история — не у многих так», — с иронией отмечает Мостовой.

При этом спортсмен все-таки отдает предпочтение сборной Испании, как и его сын, подчеркнул Александр Мостовой.

Оценил шансы на победу команд также советский и российский тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, все оказавшиеся в полуфинале сборные достойны этой встречи.

Шансы, по мнению знаменитого тренера, равные у всех команд. Касательно встречи Франции и Испании — вторые определенно точно «радуют глаз».

«Восхищаюсь их игрой. Я это объясняю тем, что игроки высочайшего уровня. К сборной Испании вопросов никаких нет», — заявил Валерий Непомнящий.

Вместе с тем, для «Матч ТВ» видение ситуации на чемпионате рассказал бывший форвард «Спартака» Александр Прудников. По его словам, обе команды еще не дошли до «своего пика».

«Мне кажется, фаворит встречи — Франция. Какое‑то такое внутреннее, может быть, интуитивное чувство присутствует по этому поводу», — сказал Прудников.

Кроме того, знаменитый тренер считает команду психологически более раскованной. Игроки не боятся поражения, чего не сказать о футболистах французской команды, отметил Непомнящий.

Предельно ясно свои ожидания от предстоящей игры выразил Заслуженный мастер спорта России, выступавший за сборную России Александр Самедов. По его словам, он после первой же игры команды Испании выбрал ее в роли своего фаворита.

При этом Александр так же высоко оценивает и сборную Франции. По его словам, у них сбалансированы как защита, так и нападение, и их сложно «противопоставить испанскому контролю мяча» на поле.

Переживают не только футболисты

Оценить шансы на победу также согласился и Андрей Харрис — оккультист и экстрасенс. По мнению эзотерика, все, кто будет наблюдать за встречей Испании и Франции, рискуют остаться недовольными.

«Идет очень мощная энергия натиска со стороны Испании. Возможно, испанцы будут применять силу и играть более грязно, чем французы», — предположил Андрей Харрис.

При этом экстрасенс считает, что, вероятно, кто-то на поле может получить травму. Скорее всего, это будет игрок сборной Франции.

Оккультист также прибегнул к миру духов и, подсказали они, матч окончится либо победой Франции, либо ничьей.

По личному же мнению Харриса, победу одержат испанцы.

«Команды будут идти практически рука в руку. И разница в счете будет не настолько большой. Может быть, максимум в один мяч», — считает экстрасенс.

Своим скромным видением ситуации, которая разворачивается на поле ЕВРО-2024, поделился и бывший футболист Дмитрий Тарасов. Как заявил экс-возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой, за чемпионатом он не следит, а болеть продолжает за российскую сборную невзирая ни на что.

Чем запомнился Евро-2024

Очевидно, что предстоящая встреча обещает быть действительно напряженной. Обе сборные уже несколько раз достойно представили страны на чемпионатах.

В рамках Евро-2024 испанская сборная уже доказала свою силу во время встречи с фаворитом большинства болельщиков Европы — немцами. Так называемую «Красную фурию» сборная Германии не может обойти уже десять лет.

Команда Испании, несмотря на настойчивость и агрессивное поведение немецких футболистов, сумела их обойти в минуты дополнительного времени.

Однако следует помнить тот факт, что сборная Испании потеряла много игроков из основного состава. Возможно, это окажет непосредственное влияние на качество игры. Французские футболисты же имеют все шансы на победу благодаря сильному составу.

Евро-2024 в этот раз отличается своей неоднозначностью. Так, например, Более 300 тысяч немецких футбольных болельщиков подписали петицию с призывов переиграть матч четвертьфинала Евро-2024 между сборными Испании и Германии, завершившийся победой испанцев в овертайме со счетом 2:1.

Основной претензией к судье со стороны немецких болельщиков стало то, что он не назначил пенальти в ворота испанцев во втором тайме дополнительного времени, когда защитник Марк Кукурелья сыграл рукой в своей штрафной зоне. Также фанаты считают несправедливыми еще ряд решений арбитра не в пользу сборной Германии.

Отличилась и сборная Нидерландов. Команда впервые с 2004 года дошла до полуфинала чемпионата Европы.

Победа футбольной команды Турции на Евро-2024 могла бы стать видимым подтверждением, что Запад находится в кризисе. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился политолог Сергей Марков.

Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган все равно поблагодарил болельщиков. По словам лидера, командой точно можно гордиться.

Известно, что особо внимательно следят за Евро-2024 и жители Великобритании. В том числе и шестилетний сын принца Уильяма Луи. Наследник престола попросил отца дать сборной напутствие — есть вдвое больше, чтобы хватило сил.

Принц Уильям пересказал совет сына с улыбкой, заметив, что к этой рекомендации не стоит относиться слишком серьезно. В ответ капитан команды сказал, что крайне тронут заботой мальчика об их здоровье.

Финал чемпионата Европы пройдет 14 июля в Берлине.