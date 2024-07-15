VK FEST 2024: чем запомнился двухдневный музыкальный фестиваль под открытым небом

На мероприятии был поставлен новый рекорд по количеству выступивших артистов и блогеров.

Главные звезды российской музыки и зарубежные гости, тысячи зрителей, жаркое солнце и поразительные цифры. В Москве отгремел двухдневный фестиваль под открытым небом VK Fest. В этом году он прошел на новой площадке — в «Лужниках». Мероприятие поставило новый рекорд по количеству выступивших артистов и блогеров — более 270, а также обновил прежний по числу активностей — их было 160. О том, чем удивляли и развлекали публику — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Голос певицы Инстасамки заглушает хор ее фанатов. Она подкручивает звук, чтобы себя слышать, но и это не помогает, когда для дуэта с ней выходит Лолита.

На видео от первого лица, которое Лолита снимала прямо во время выступления, видно, что зрителями заполнена вся площадь у сцены. Хотя они выступали первыми — открытие второго дня фестиваля получилось громким.

Звезды почти без перерыва меняли друг друга на разных сценах — по всему периметру Лужников. И что происходило на каждой — было видно издалека — высота самой большой площадки — синей — семь этажей.

«Нам нравится музыка! Солнце, подруга рядом! Все супер вообще!» — говорят посетительницы фестиваля.

Это уже назвали здесь фестивальным чудом. В Москве обещали сильный ливень, многие приходили с дождевиками. Но вот уже выступают финальные артисты и над Лужниками весь день светило солнце. Вот что оно сделало с лицом ведущего Владимира Маркони. Но потерпеть ради зрителей были готовы и другие артисты

«Это латекс. Это дико неудобно. Сегодня плюс тридцать. Но это же весело, когда ты можешь удивить своих фэнов», — говорит Екатерина Иванчикова из группы IOWA, пришедшая на фестиваль в необычном наряде-трансформере, который превращается в стул — на котором уставшая звезда может посидеть.

Этот фестиваль собрал топовых исполнителей разных жанров: был и рэп, много поп- музыки. Ждали и рокеров. Группу 25/17 зрители просто отказывались отпускать. В итоге у них получился свой небольшой концерт

Этот VK Fest дважды занесли в книгу рекордов России. Во-первых, по числу выступавших артистов, групп и блогеров — их было 277. Во-вторых — по количеству активностей в рамках фестиваля — здесь работала 161 дополнительная площадка. Можно было позаниматься практически всеми видами спорта: от шахмат до набирающего популярность хоббихорсинга. Его, как нам здесь рассказали, придумала россиянка. А финны только подхватили.

Хоббихорсинг — это как конный спорт, только с головой лошади на палке.

И здесь же можно было пообщаться не только с артистами, но и с прославленными спортсменами.

Наш олимпийский чемпион по спортивной гимнастке Никита Нагорный за день побывал не нескольких площадках.

«Каждому болельщику нужен повод для встречи. Не все успевают на соревнованиях. Второе, конечно, презентации проектов, которые делают большое количество команд», — говорит Нагорный.

За два дня на VK Fest пришли 85 тысяч зрителей. И никто до последнего не знал: кто же он, секретный артист, который закроет фестиваль. Поняли только, когда тот — а вернее те — вышли на сцену…