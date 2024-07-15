Воздушный щит: расчет ЗРК «Бук» сбил восемь летевших к Мариуполю ракет HIMARS

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 157 0

Экипаж ЗРК «Бук» ВС РФ уничтожил восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Комплекс может вычислить до 20 целей одновременно.

Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» ВС РФ смог уничтожить восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS, запущенных ВСУ. Это произошло во время одного из дежурств группировки войск «Восток». Об особенностях защиты неба над южно-донецком направлении военкору «Известий» Денису Воробьеву рассказали российские бойцы.

«Приоритетными целями для нас являются в первую очередь баллистические ракеты РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и беспилотные летательные аппараты», — пояснил командир батареи с позывным «Лев».

Как объяснил корреспондент Воробьев, одной из ключевых деталей комплекса «Бук» считается именно радиолокатор подсвета наведения. Благодаря этому машина сможет определить любой тип цели, ее скорость, а также дальность.

«Бук» может работать сразу по четырем целям одновременно. Среди прочего, этот комплекс способен вычислить единовременно до 20 целей, а среагировать менее чем за 30 секунд. Причем командир батареи подчеркнул, что все цели РСЗО HIMARS они «щелкают как орешки».

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел саммит НАТО — по его итогам Украина также получила боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

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