Более 200 детей утонули на водоемах России с начала лета

Люди забывают об элементарных мерах безопасности, что приводит к трагедии.

В российских водоемах с начала лета утонули 1314 человек, из них 215 детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В жару водоемы как магнит притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми — все это приводит к трагедии», — заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Кроме того, с начала лета спасти из воды удалось 358 человек, из них 88 несовершеннолетних. В МЧС призвали не оставлять детей одних в зоне доступа к водоемам, а также научить их плавать и звать на помощь в случае необходимости.

Правила безопасности на воде

Летом, особенно в жаркие дни, людей тянет к воде. Однако нужно быть предельно внимательными. Следует помнить об определенных мерах безопасности при купании или нахождении на воде.

Вот некоторые правила от МЧС России:

Купаться следует утром или вечером, когда солнце греет, но не может навредить. Температура воды при этом должна быть не ниже 18-19 градусов тепла;

Купаться нужно только в специально оборудованных местах;

Не заплывать за буйки;

Не входить и не прыгать в воду после длительного нахождения на солнце. Резкое охлаждение может привести к остановке дыхания;

Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

Не следует выплывать на судовой ход и приближаться к буйкам;

В воде не должны быть игр, связанные с захватами;

Нельзя плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах и надувных игрушках, ведь ветром или течением их может отнести далеко от берега.

Ранее 5-tv.ru писал 9 июля, что в российских водоемах за сутки утонули 53 человека. Антирекордсменами стали Новосибирская и Московская области. Виной же всему — установившаяся жара, из-за которой люди тянутся к рекам и озерам.